عبوة ناسفة تستهدف لواء بالجيش العراقي وتصيب ثلاثة جنود في قضاء داقوق

2022/09/05 | 18:16 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، باصابة 3 منتسبين برضوض، نتيجة انفجار عبوة ناسفة في قضاء داقوق بكركوك.

وذكر المصدر، أن “انفجار عبوة ناسفة استهدفت لواء ٤٥ فرقة الثامنة التابعة للجيش العراقي في أطراف قضاء داقوق منطقة وادي شاي في كركوك” لافتاً الى أن “الحادث أسفر عن إصابة 3 منتسبين برضوض خفيفة من دون جروح”.

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