2022/09/05 | 18:16 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إطلاق التقديم الى قناة قبول الطلبة النخبة للسنة الدراسية 2022- 2023.

وذكرت الوزارة في بيان “التزاماً بالضوابط المعتمدة فإن الطلبة المشمولين ضمن هذه القناة هم خريجو الدراسة الإعدادية للسنتين الدراسيتين 2020 – 2021 و 2021 – 2022 ذوي المعدلات (90%) فما فوق من خريجي الفرعين الإحيائي والتطبيقي” وأوضحت أن “التقديم يكون الى كليات الإدارة والاقتصاد ضمن أقسام (إدارة الأعمال والاحصاء والإدارة العامة والإدارة الصناعية والمحاسبة والاقتصاد والعلوم المالية والمصرفية) وكليات القانون والتربية الأساسية”.

وتابع البيان “وفي هذا السياق فإن القبول ضمن هذه القناة في تخصص الإدارة الصناعية للنفط والغاز/ جامعة البصرة للنفط والغاز يكون للطلبة من خريجي الفرعين الإحيائي والتطبيقي وأن الحد الأدنى للقبول في هذا التخصص (92%)”، لافتاً الى أن “التقديم الى هذه القناة يستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 4/10/2022 عبر بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org) ما تتولى الجامعات المعنية إجراء الاختبار الخاص والترشيح للطلبة المتقدمين ضمن التوقيتات المعتمدة وإدخال البيانات المطلوبة عبر بوابة الدراسات”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم العالي: إطلاق التقديم الى قناة قبول الطلبة النخبة للسنة الدراسية 2022- 2023) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم العالي: إطلاق التقديم الى قناة قبول الطلبة النخبة للسنة الدراسية 2022- 2023) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).