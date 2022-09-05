2022/09/05 | 18:20 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: I2XvqwOQJ8o

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلعب مع الصقر خلال زيارته الشرق الأقصى لروسيا) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلعب مع الصقر خلال زيارته الشرق الأقصى لروسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).