سياسي كردي يتحدث عن المبادرات والحوارات ويحدد طريقاً واحداً لحل الأزمة - عاجل

2022/09/05 | 18:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

عد السياسي الكردي لطيف الشيخ، اليوم الاثنين، المبادرات السياسية المطروحة غير مجدية في ظل غياب تمثيل التيار الصدري.

وقال الشيخ في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "أغلب القوى السياسية التي عقدت اجتماعها اليوم الذي استضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لامشكلة كبيرة فيما بينها".

وأضاف أنه "من الواجب والأهم لأي حوار سياسي في المرحلة المقبلة هو حضور التيار الصدري، والبحث عن خطة لإقناعهم"، مشيرا الى ان "أي حوارات ومبادرات بغيابهم غير مجدية".

ولفت الى ان "الحل الوحيد الذي يساهم بالتخفيف من حدة الأزمة مشاركة التيار الصدري في المبادرات".

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