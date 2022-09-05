2022/09/05 | 18:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

علق وزير الصدر صالح محمد العراقي، اليوم الاثنين، على استقبال زوار الإمام الحسين عليه السلام.

وقال وزير الصدر في تغريدة تلقتها (بغداد اليوم) إنه "بمناسبة حلول أيام زيارة الأربعين المباركة نعلن عن برنامج إستقبال زوار سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام في المضيف الخاص قرب منزل الوالد قدس سره في الحنانة".

وأضاف انه "وسيتضمن برنامج الضيافة المبيت مع ثلاث وجبات طعام يومياً".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تغريدة جديدة من وزير الصدر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تغريدة جديدة من وزير الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).