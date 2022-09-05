ليز تراس.. هل يستفيد البريطانيون من قدرتها على التكيف؟

2022/09/05 | 18:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم اختيار ليز تراس لتكون رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة، بعد تصويت حزب المحافظين على اختيارها زعيمة للحزب خلفا لبوريس جونسون.ويأمل البريطانيون أن تكون على قدر التحدي أمام الأزمات التي تواجه بلدهم لا سيما أزمة تكلفة المعيشة، والخدمات الصحية، بالإضافة إلى الحرب الروسية على أوكرانيا.

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