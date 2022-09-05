الأمن الوطني يرفض آلية تنفيذ عملية القبض على مدير الجهاز في ميسان

2022/09/05 | 18:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد - واعرفض جهاز الأمن الوطني، اليوم الاثنين، آلية تنفيذ عملية القبض على مدير الجهاز في محافظة ميسان.وقال إعلام الجهاز في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "دأب جهاز الامن الوطني على الثبات والشجاعة في أداء مهامه لحفظ أمن الوطن وسلامة مواطنيه، ولقد كان لصولات الجهاز وعملياته النوعية في مقارعة الإرهاب ومواجهة رؤوس الجريمة المنظمة والفساد الدور المشهود في إرساء ركائز الاستقرار الأمني الذي شهدته محافظات عراقنا الأبي مؤخراً"، لافتا الى أن "جهود الجهاز كانت حازمة في إحالة المخالفين من منتسبيه إلى التحقيق والقضاء المختص بطريقة مهنية منصفة، وبغض النظر عن مناصبهم أو مسؤولياتهم".وأضاف، أن "ما تم نشره وتداوله مؤخراً في منصات الإعلام والتواصل الاجتماعي من تصرف فردي لا يمثل في حال ثبوته إلا من تورط به، ومع أنَّ هذا التصرف لا يمثل نهج الجهاز ولا يعكس مستوى الإيثار والتضحية لدى ضباطه ومنتسبيه، فإننا نؤكد وجود مخالفات واضحة في آلية تنفيذ وتصوير ونشر العملية بصورة أسهمت في الإساءة لسمعة جهازنا وجهوده وانجازاته".وتابع: أنه "في ضوء توجيهات المراجع الأمنية العليا فإن الجهاز يؤكد على التزام التعاون الوثيق مع السلطات القضائية لمكافحة الجريمة وإحالة المتهمين ووفقاً للسياقات المعتمدة حرصاً على تطبيق وسيادة القانون"، مبينا أن "جهاز الأمن الوطني يعرب عن شكره وتقديره لمساندة القائد العام للقوات المسلحة، فضلاً عن تثمينه إنصاف ووعي شرائح المجتمع كافة وفي مقدمتهم الإعلاميون والمدونون".ويهيب الجهاز بحسب البيان، بـ"المؤسسات الإعلامية توخي المهنية وعدم الترويج لكل ما من شأنه الإساءة للأجهزة الأمنية وسمعتها وتاريخها الناصع".





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