القضاء على أحد إرهابيي “داعش” بريف درعا الغربي

2022/09/05 | 18:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افادت وكالة “سانا” السورية بأن الجهات الأمنية المختصة تمكنت من القضاء على أحد الإرهابيين من تنظيم “داعش” في ريف درعا الغربي.

وقال مصدر أمني للوكالة إن “الجهات المختصة تنفذ عملية أمنية خاطفة في بلدة اليادودة بريف درعا الغربي أدت للقضاء على الإرهابي محمد إياد عبد الرزاق الملقب أبو قاسم العقرباوي وهو مساعد الإرهابي المقتول أبو سالم العراقي التابع لتنظيم داعش الإرهابي”.

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