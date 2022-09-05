العراق يصدر بياناً بعد اتفاق اوبك+ بشأن تخفيض انتاج النفط

2022/09/05 | 18:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير النفط العراقي حرص "اوبك +" على

تحقيق مزيد من الاستقرار للأسواق

العالمية، والعمل على اعادة التوازن

بين العرض والطلب، من خلال التعاطي

الواقعي مع الظروف والعوامل المؤثرة

فيه .

وقال وزير النفط ا

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