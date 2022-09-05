2022/09/05 | 18:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف جهاز الأمن الوطني، اليوم الاثنين،

أن جهوده كانت "حازمة" في احالة

المخالفين من منتسبيه الى التحقيق مهما

كانت مناصبهم او مسؤولياتهم، فيما

انتقد آلية تصوير ونشر عملية اعتقال

مدير فرع ميسان رغم "الإقر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جهاز الامن الوطني بشأن اعتقال مدير فرع ميسان "المرتشي": تصرف فردي لا يمثلنا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جهاز الامن الوطني بشأن اعتقال مدير فرع ميسان "المرتشي": تصرف فردي لا يمثلنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).