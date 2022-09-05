العراق يسجل حالتي وفاة وأكثر من 600 إصابة بكورونا في أسبوع

2022/09/05 | 18:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم

الاثنين، الموقف الوبائي والتلقيحي

الأسبوعي لفيروس كورونا، في عموم

البلاد، مؤكدة تسجيل حالتي وفاة ورصد

أكثر من 600 إصابة.

واشارت الوزارة خلال بيان تلقته وكالة

نون الخ

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