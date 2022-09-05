الموقف الوبائي الاسبوعي لكورونا في العراق

2022/09/05 | 18:40 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت 638 إصابة بفيروس كورونا.

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