2022/09/05 | 18:44 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين 09/05/2022، للمرة الأولى أن هناك احتمالا كبيرا بأن أحد جنوده...

ظهرت المقالة الجيش الإسرائيلي يقر: أحد الجنود قتل شيرين أبو عاقلة أولاً على المسلة.

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