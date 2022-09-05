2022/09/05 | 18:44 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أصدر جهاز الامن الوطني العراقي، الاثنين 09/05/2022، موقفه الرسمي من عملية القاء القبض على...

ظهرت المقالة الأمن الوطني يرفض آلية تنفيذ عملية في ميسان: مخالفات إساءة لسمعة الجهاز أولاً على المسلة.

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