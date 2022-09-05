صورة العاهل المغربي في فرنسا.. وحقيقة الرد على

2022/09/05 | 18:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة، قال ناشروها إنها التقطت حديثاً للعاهل المغربي الملك محمد السادس في أحد المحال التجارية في فرنسا.

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