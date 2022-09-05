2022/09/05 | 18:50 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هيفاء الحسيني.. رسالة إلى بعض السياسيين) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 80Yn4FqASlE
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هيفاء الحسيني.. رسالة إلى بعض السياسيين) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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