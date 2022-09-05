2022/09/05 | 18:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أصدرت شركة إيرثلنك للاتصالات، اليوم الاثنين، بيانا بشأن انفجار عبوة ناسفة في محيط إحدى مبانيها، لافتة الى أنه تصعيد خطير ضمن سلسلة هجمات.وقالت الشركة في بيان تلقاه /المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بيان من شركة إيرثلنك بشأن انفجار عبوة ناسفة في محيط إحدى مبانيها: تصعيد خطير ضمن سلسلة هجمات المركز الخبري الوطني.

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