قوة أمنية تعثر على جثة شاب عليها آثار اطلاقات نارية

2022/09/05 | 19:17 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت الأجهزة الأمنية على جثة شاب قتل رمياً بالرصاص شرق بعقوبة.مركز محافظة ديالى.

وقال مصدر أمني أن “قوة أمنية عثرت على جثة شاب عشريني عليها آثار اطلاقات نارية مرمية قرب منزل سكني بضواحي قزانية شرقي بعقوبة”.

وأضاف ان “الاجهزة الأمنية فتحت تحقيقا بالحادث لمعرفة ملابسات الحادث”.

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