“إيجار قديم” آخر أعمال الفنان شريف منير

2022/09/05 | 19:17 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

“إيجار قديم” هو المسلسل الذي بدأ الممثل شريف منير، تصويره ويقدم من خلاله للمرة الأولى شخصية مدرس على المعاش، يحدث بينه وبين جيرانه العديد من المواقف الانسانية.

المسلسل من تأليف عمرو الدالي وإخراج طارق رفعت وبطولة محمد الشرنوبي، وصلاح عبد الله، وهشام اسماعيل، وميمي جمال، وحازم سمير، وفيدرا.

وقد علمنا بأن شريف منير تعاقد على العمل مقابل أجر 6 ملايين جنيه ويعقد في الوقت الحالي جلسات تحضيرية للعمل مع فريق العمل من الفنانين والمخرج والمؤلف.

يشار الى أن آخر مشاركة درامية لشريف منير، كانت من خلال مسلسل “إجازة مفتوحة”، الذي نافس به في العام الماضي، وشاركه بطولته كلا من الممثلين، لقاء الخميسي، وسميحة أيوب، وملك قورة، نور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وألفت عمر، ومحمد العمروسي، وآخرين، ومن تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

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