2022/09/05 | 19:17 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير النفط العراقي حرص “اوبك +” على تحقيق مزيد من الاستقرار للأسواق العالمية، والعمل على اعادة التوازن بين العرض والطلب، من خلال التعاطي الواقعي مع الظروف والعوامل المؤثرة فيه.

ونقل بيان لوزارة النفط عن وزيرها إحسان عبد الجبار اسماعيل، قوله بعد مشاركته في الاجتماع الوزاري (أوبك +) عبر المنصة الإلكترونية، أن “الدول المنتجة للنفط قد أقرّت في اجتماعها اليوم تخفيض مستوى الإنتاج للدول المنضوية في الاتفاق بكمية (100 ألف برميل) باليوم بدءاً من شهر تشرين الاول، بعد المتغيرات التي شهدتها الأسواق النفطية في الآونة الاخيرة”.

وأضاف اسماعيل، أن “الاجتماع قد تضمن مراجعة ومناقشة التقارير الفنية والتوصيات الخاصة بتطورات السوق النفطية والعوامل المؤثرة ، والتوقعات خلال الأشهر المقبلة”، مشيراً الى اهمية الاتفاق الجماعي في معالجة المتغيرات والتحديات التي تواجه السوق النفطية”.

وأشار البيان الى أن “الاجتماع حضره عن الجانب العراقي وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية والتوزيع حامد يونس ومدير عام شركة تسويق النفط علاء الياسري وعدد من المسؤولين في الوزارة وسومو”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النفط: “أوبك +” تحرص على تحقيق مزيد من الاستقرار للأسواق العالمية) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النفط: “أوبك +” تحرص على تحقيق مزيد من الاستقرار للأسواق العالمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).