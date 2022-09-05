(واع) تنشر نتائج الاختبار لمدارس المتفوقين وكلية بغداد

2022/09/05 | 19:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واعتنشر وكالة الأنباء العراقية (واع) نتائج الاختبار التنافسي للطلبة المتقدمين لمدارس المتفوقين والمتميزين وثانويات كلية بغداد للعام الدراسي 2022-2023، بحسب ما أعلنته وزارة التربية اليوم الاثنين.وبإمكان طلبتنا الأعزاء، الاطلاع على النتائج للمحافظات جميعها عبر الرابطين أدناه:رابط المتفوقين:https://drive.google.com/drive/folders/1-XVGRUcBgzg8jLbJnAYZbyWYe8BorejC?usp=sharing رابط المتميزين:https://drive.google.com/drive/folders/1W6YJNIMb8OGkc5GagPw7tGri3el_uuyK?usp=sharing

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