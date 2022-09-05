القبض على (3) متهمين بسرقة عجلة لأحد المواطنين في ميسان

2022/09/05 | 19:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم

الإثنين، القبض على (3) متهمين بسرقة

عجلة عائدة لأحد المواطنين من سكنة

المحافظة.

وذكرت المديرية، في بيان تلقته وكالة

نون الخبرية، انه وبعد وقوع حادث سرقة

عجلة لأح

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