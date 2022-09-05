2022/09/05 | 19:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: نزار حيدر

إِنَّ أَوَّل مَن وظَّفَ الإِرهاب

بالإِتِّجار بالمُقدَّس لشرعنةِ

سُلطتهِم هُم الأَمويُّونَ عندما وقفَ

أَحدهُم في مجلسِ الطَّاغية مُعاوية

شاهِراً سيفهُ مُخاطِباً [الشَّعب]

قائلاً؛ أَ

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