عضو بتحالف الفتح يوجه نصيحة بشأن تشكيل الحكومة

2022/09/05 | 19:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

شدد عضو تحالف الفتح مختار الموسوي، اليوم الإثنين، على ضرورة عدم الاستعجال بتشكيل الحكومة قبل حصول اتفاقات وتفاهمات مع التيار الصدري.

وقال الموسوي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إنه "يجب على قادة الإطار التنسيقي عدم الاستعجال في مسألة تشكيل الحكومة قبل إجراء اتفاقات وتفاهمات مع التيار الصدري الذي يعتبر شريكًا اساسيا في العملية العراقية".

وأضاف ان "هناك مخاوفا من انزلاق الامور الى وضع خطير لا تتحمله البلاد لذلك يجب على جميع القوى السياسية تحمل المسؤولية وادراك الوضع الحساس الذي يمر به العراق والعمل على تلافي اي خطوة من شأنها ان تربك المشهد السياسي والأمني".

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