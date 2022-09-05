اجتماع للاطار في منزل العبادي لتدارس نتائج حوار الكاظمي

2022/09/05 | 19:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

يعقد قادة الاطار التنسيقي، حاليا، اجتماعا في منزل رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي لمناقشة مخرجات الحوار الوطني الذي استضافه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. وقال مصدر سياسي مطلع في حديث لـ (بغداد اليوم) ان " قوى الإطار التنسيقي تعقد حالياً اجتماعا في منزل رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي". واضاف ان "الاجتماع يبحث مخرجات اجتماع القوى السياسية، اليوم، في القصر ومجمل الوضع السياسي والتطورات ضمن الاجتماعات الدورية".

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