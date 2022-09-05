وكالة الاستخبارات تلقي القبض على قاتل موظفة في بغداد

2022/09/05 | 19:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاثنين، عن القبض على قاتل موظفة في العاصمة بغداد من قبل وكالة الاستخبارات.وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم): "بعمل دؤوب ومتابعة مستمرة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، من القاء القبض على متهم بجريمة قتل موظفة تعمل في أحدى المصارف في بغداد".واضافت ان "عملية إلقاء القبض على المتهم جاءت خلال ساعات من ارتكابه الجريمة، وذلك بعد جمع الأدلة"، مشيرة الى انه "سيتم عرض الاعترافات لاحقاً".

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