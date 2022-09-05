2022/09/05 | 19:47 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخارجية الفلسطينية ترد على بيان الجيش الإسرائيلي حول مقتل أبو عاقلة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/05 | 19:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الفلسطينية ترد على بيان الجيش الإسرائيلي حول مقتل أبو عاقلة) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية الفلسطينية ترد على بيان الجيش الإسرائيلي حول مقتل أبو عاقلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).