الإطاحة بشبكة تختص بالاحتيال وسرقة أموال الدولة في ميسان

2022/09/05 | 19:48 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، باعتقال شبكة تزوير واحتيال وسرقة أموال الدولة في محافظة ميسان.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "مكافحة اجرام ميسان وبعملية نوعية تمكنت من الإطاحة بشبكة تنشط عملياتها الاجرامية في التزوير والاحتيال وسرقة اموال الدولة من المصارف الحكومية".

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