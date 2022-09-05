2022/09/05 | 19:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، القبض على قاتل موظفة في العاصمة بغداد.

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بعمل دؤوب ومتابعة مستمرة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، من القاء القبض على متهم بجريمة قتل موظفة تعمل في أحد المصارف في بغداد".

وأشارت إلى أنه "جاءت عملية إلقاء القبض على المتهم خلال ساعات من ارتكابه الجريمة، وذلك بعد جمع الأدلة"، مبينة أن "الوكالة ستقوم بعرض اعترافات هذا المتهم لاحقاً".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات تطيح بقاتل موظفة في بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات تطيح بقاتل موظفة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).