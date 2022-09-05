القضاء يعاقب مسؤول مفارز داعش بالإعدام

2022/09/05 | 19:58 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أصدر القضاء العراقي، الاثنين 09/05/2022، حكما بإعدام مسؤول مفارز تنظيم داعش الإرهابي.وقال إعلام...

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