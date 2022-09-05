بعد شهرين غريبين.. زلزال سيتشوان الصينية يقتل العشرات

2022/09/05 | 20:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مركز شبكات الزلازل الصيني إن الزلزال ضرب منطقة جبلية في محافظة لودينغ بمقاطعة سيتشوان.

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