قاضية أمريكية توافق على طلب ترامب بمراجعة مستقلة للمواد المصادرة من منزله بفلوريدا

2022/09/05 | 20:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافقت قاضية أمريكية فيدرالية، الاثنين، على طلب الرئيس السابق دونالد ترامب بتعيين "طرف ثالث" لمراجعة المواد التي صادرها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) من منزل ترامب في فلوريدا "مار ايه لاغو" الشهر الماضي،

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