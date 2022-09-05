الأسدي يؤكد لبلاسخارت ضرورة استمرار الحوارات بين القوى الوطنية للخروج من الانسداد السياسي

2022/09/05 | 20:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اكد النائب احمد الاسدي ، اليوم الاثنين ،على ضرورة استمرار الحوارات بين جميع القوى والاحزاب السياسية.وذكر المركز الاعلامي للاسدي في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/،ان “رئيس كتلة السند الوطني النائب احمد الاسدي […]

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