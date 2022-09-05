وزارة التربية تعلن نتائج الاختبار التنافسي لمدارس المتفوقين

2022/09/05 | 20:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، نتائج الاختبار التنافسي للطلبة المتقدمين لمدارس المتفوقين والمتميزين وثانويات كلية بغداد للعام الدراسي 2022-2023.للاطلاع على نتائج بغداد والمحافظات جميعها عبر الرابط الإلكتروني التالي: – #رابط_المتفوقين https://drive.google.com/drive/folders/1-XVGRUcBgzg8jLbJnAYZbyWYe8BorejC?usp=sharing […]

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