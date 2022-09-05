خلال ساعات من ارتكابه الجريمة.. القبض على قاتل موظفة في أحد مصارف بغداد

2022/09/05 | 20:15 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على قاتل موظفة في أحد مصارف بغداد.

وأوضحت وكالة الاستخبارات، في بيان، أن “عملية إلقاء القبض على القاتل، جاءت بعد “عمل دؤوب ومتابعة مستمرة، وخلال ساعات من ارتكابه الجريمة، وذلك بعد جمع الأدلة”، لافتة إلى عزمها “عرض اعترافات المتهم بوقت لاحق”.

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