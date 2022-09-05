“معضلة كبيرة” لريال مدريد يحلها فينيسيوس جونيور

2022/09/05 | 20:15 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الإثنين، حصول البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح الفريق، على الجنسية الإسبانية.

الميرنجي في بيان على موقعه الرسمي قال “يعلن النادي أن لاعبنا البرازيلي فينيسيوس جونيور أدى قسم الولاء للدستور الإسباني يوم الجمعة 2 سبتمبر/ أيلول، وبالتالي حصل على الجنسية الإسبانية من تلك اللحظة”.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا “إنها أخبار مهمة لريال مدريد، لأن لديهم الآن مقعد إضافي للاعبين من خارج الاتحاد الأوربي”.

وأضاف خبير الانتقالات على موقع تويتر “لقد انهارت صفقة البرازيلي جابرييل جيسوس في يونيو/ حزيران، بسبب هذه المشكلة”.

يذكر أن جابرييل جيسوس ارتبط بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد عندما كان في مانشستر سيتي، لكنه وقع في النهاية لصالح آرسنال.

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