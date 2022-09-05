خبير:30 % من الإيرادات غير النفطية لم تدرج في الموازنة!-عاجل

2022/09/05 | 20:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكد الخبير الاقتصادي ناصر الكناني، اليوم الإثنين، وجود واردات غير نفطية لم يتم ادراجها في الموازنة.

وقال الكناني في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "الواردات غير النفطية في العراق تبلغ 25 الى 30% من ايرادات النفط حيث انه من المفترض ان تضاف الى واردات النفط".

واضاف، ان "المنافذ الحدودية بمفردها تمثل ما يقارب 11% من ايرادات النفط كذلك هنالك ايرادات المصارف التي لم يتم ادخالها الى الموازنة لغاية الآن اضافة الى الواردات الناتجة عن بيع النفط الأسود الخارجي والداخلي والتي لم تدخل في الموازنة ايضاً".

وتابع الكناني، أن "هنالك واردات اخرى لم تدخل في الموازنة مثل بيع المشتقات النفطية للمواطنين وجبايات دوائر وزارة الداخلية وكذلك واردات البلديات".

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