2022/09/05 | 20:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أصدر القضاء العراقي، اليوم الاثنين، حكما على مسؤول مفارز داعش بالإعدام شنقا حتى الموت.

وقال إعلام الحشد الشعبي في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "القضاء العراقي، أصدر حكما بإعدام مسؤول المفارز الإرهابية في تنظيم "داعش" الإرهابي الذي تمكن الحشد الشعبي من إلقاء القبض عليه في وقت سابق".

وأضاف ان "الإرهابي المدان يعد احد أبرز اعضاء تنظيم "داعش" الإرهابي، حيث كان ينتمي الى ما يسمى (قاطع جنوب بغداد) بصفة مسؤول مفارز والتي قامت بالعديد من عمليات استهداف ارتال القوات الأمنية واغتيال المواطنين والتهجير الطائفي للعوائل والخطف والمساومة".

وتابع "كما انتمى المدان سابقا الى تنظيم "القاعدة" الإرهابي وشارك في العديد من العمليات الإرهابية ضد الجيش العراقي"، موضحا "وقد تم إلقاء القبض على الإرهابي المذكور بخطة استخبارية نوعية مع ملاحقة ورصد رقمي وكمين محكم من قبل مديرية الأمن والانضباط (التحقيقات والأمن الوقائي) بعد استحصال الموافقات القضائية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء يحكم على مسؤول مفارز داعش بالإعدام شنقا حتى الموت) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء يحكم على مسؤول مفارز داعش بالإعدام شنقا حتى الموت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).