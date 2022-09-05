الشرطة تعتقل مطلوب بقضايا مختلفة في الديوانية (صورة)

2022/09/05 | 20:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية شرطة الديوانية، اليوم الاثنين، اعتقال أحد المطلوبين بقضايا مختلفة في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "تشكيلات شرطة الديوانية القتالية تمكنت من القاء القبض على أحد المتهمين والمطلوب بقضايا مختلفة وفقا لمذكرات أوامر القاء القبض الصادرة من القضاء بعد عملية رصد وتحري لحظة تواجده في مديرية البلدية".

وأشارت إلى أنه "على الفور تم توقيفه من قبل قاضي التحقيق تمهيدا لأحالته إلى الجهات المختصة للتحقيق معه".

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