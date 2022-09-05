القضاء يحكم على مسؤول مفارز داعش بالإعدام شنقاً حتى الموت

2022/09/05 | 20:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر القضاء العراقي، حكما بإعدام مسؤول مفارز تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال إعلام هيئة الحشد الشعبي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، الاثنين، إن "القضاء أصدر حكما بإعدام مسؤول المفارز الإرهابية في تنظيم داعش، والذي تمكن الحشد من إلقاء القبض عليه في وقت سابق".ويعد الإرهابي المدان، وفق البيان، "احد أبرز اعضاء تنظيم داعش الإرهابي، حيث كان ينتمي الى ما يسمى (قاطع جنوب بغداد) بصفة مسؤول مفارز والتي قامت بالعديد من عمليات استهداف ارتال القوات الأمنية واغتيال المواطنين والتهجير الطائفي للعوائل والخطف والمساومة.



كما انتمى المدان سابقا الى تنظيم القاعدة الإرهابي وشارك في العديد من العمليات الإرهابية ضد الجيش العراقي".

وأشار البيان إلى أنه "تم إلقاء القبض على الإرهابي المذكور بخطة استخبارية نوعية مع ملاحقة ورصد رقمي وكمين محكم من قبل مديرية الأمن والانضباط (التحقيقات والأمن الوقائي) بعد استحصال الموافقات القضائية".

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