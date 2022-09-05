2022/09/05 | 20:41 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قوى الاطار التنسيقي مصرة على مرشحها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصريح جديد للاطار التنسيقي بشأن مرشح رئاسة الوزراء) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تصريح جديد للاطار التنسيقي بشأن مرشح رئاسة الوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).