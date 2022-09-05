2022/09/05 | 20:45 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: IlbE4XMkSKg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بجلسة حوار تخلو من "التيار".. اتفاق سياسي على الانتخابات المبكرة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بجلسة حوار تخلو من "التيار".. اتفاق سياسي على الانتخابات المبكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).