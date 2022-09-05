2022/09/05 | 21:10 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر مطلع، اليوم الاثنين، بوفاة حسن اسماعيل الصدر في السويد، وهو الأخ الأكبر للمرجع الشيعي حسين إسماعيل الصدر في مدينة الكاظمية بالعاصمة بغداد.

ولم يذكر المصدر، بوفاة حسن إسماعيل الصدر، أي تفاصيل أخرى عن أسباب وحيثيات وفاته.

وحسن إسماعيل، هو الشقيق الأكبر لحسين الصدر، وكلاهما نجلا إسماعيل الصدر، جد (الشهيد الأول) محمد باقر الصدر مؤسس حزب الدعوة الإسلامية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة السيد حسن اسماعيل الصدر في السويد) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة السيد حسن اسماعيل الصدر في السويد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).