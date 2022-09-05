بفارق ركلات الترجيح.. دهوك يتمكن من الفوز على فريق الناصرية في مباراة الـ”بلاي أوف”

2022/09/05 | 21:10 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن فريق نادي دهوك من تحقيق الفوز على فريق نادي الناصرية بفارق ركلات الترجيح بنتيجة 5-3 في مباراةِ الـ”بلاي أوف” التي جرت اليوم الاثنين في ملعب المدينة الدولي ببغداد بتمام الساعة السادسة مساءً.

وانتهى الشوط الأول بتقدم دهوك بهدفين لهدف جاء الهدف الأول لدهوك عن طريق وليد سلمان في الدقيقة 15 وأضاف لاعب دهوك كريم دلي الهدف الثاني في الدقيقة 22 وقلص لاعب الناصرية حسين طالب النتيجة بعد تسجيله هدف لفريقه في الدقيقة 25 من عمر المباراة.

وفي الشوط الثاني سجل الناصرية هدف التعديل عن طريق حسين طالب في الدقيقة 75 لينتهي اللقاء بوقته الاصلي بالتعادل الايجابي 2-2، لتذهب المباراة لركلات الترجيحية وتحسم لدهوك بنتيجة 5-3.

وكان الاتحاد العراقي لكرةِ القدم قرر إقامة مباراتي الـ”بلاي اوف” بين فريقي الناصرية ودهوك هذا اليوم ومباراة الفائز منهما يواجه فريق أمانة بغداد في العاشر من هذا الشهر في ملعب المدينة الدولي.

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