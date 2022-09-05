2022/09/05 | 21:19 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يأمر بتبديل أفواج عسكرية بين بغداد وكركوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/05 | 21:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يأمر بتبديل أفواج عسكرية بين بغداد وكركوك) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يأمر بتبديل أفواج عسكرية بين بغداد وكركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).