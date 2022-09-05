2022/09/05 | 21:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / خاص..طرحت اللجنة المالية النيابية ،اليوم الاثنين، حلا على غرار قانون الأمن الغذائي لسد الثغرات المالية التي يمر بها البلاد جراء تأثير تأخر اقرار الموازنة العامة لعام 2022.وقال عضو اللجنة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص على غرار قانون الأمن الغذائي..



المالية النيابية تطرح حلاً لسد الثغرات المالية المركز الخبري الوطني.

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