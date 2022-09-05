بعد الدستور.. الرئيس التونسي يشدد على

2022/09/05 | 21:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد الرئيس التونسي قيس سعيد، الاثنين، تأكيده على ضرورة سن قانون انتخابي جديد قبل موعد الانتخابات التشريعية المنتظرة نهاية العام الحالي.

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