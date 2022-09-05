فنانة تشكيلية نادرة... شابة عراقية كربلائية ترسم بالخيوط والمسامير

2022/09/05 | 21:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استطاعت فنانة كربلائية، إن تحقق

تمييزاً واسعاً عبر إنتاجها الفني، حين

أبدعت في إخراج رسومات مزج فيها الخيوط

بالوانها، مستخدمة مسامير حديدية دقت

على الواح الخشب، ليخرج لوحات فنية

ثلاثية الأبعاد، تبرز

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