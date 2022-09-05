تصوير وتشهير من النزاهة.. مخالفات قانونية تصاحب عملية القبض على مدير الأمن الوطني في ميسان

2022/09/05 | 21:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادكشف مصدر مسؤول، اليوم الاثنين، عن المخالفات القانونية التي شابت عملية اعتقال مدير الامن الوطني في محافظة ميسان فضلا عن عمليات التسقيط التي طالت الجهاز.وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "عملية الاعتقال لم تجر فيها أي تنسيق مع رئاسة جهاز الامن الوطني"، مبينا ان "توجيهات القائد العام اكدت على ضرورة وجود تنسيق مسبق مع المراجع في حال تنفيذ اي واجب اعتقال".ولفت الى ان "الخطأ الفادح الذي وقعت به الجهة المنفذة للاعتقال هو التصوير والتشهير بالشخص المعتقل قبل تدوين افادته وعدم مراعاة الجوانب القانونية"، مبينا ان "الجهة المنفذة اعتقلت شخصا اخر في المديرية دون مذكرة قبض".وافاد المصدر ان "القوة المنفذة استخدمت السلاح داخل مؤسسة امنية فضلا عن اساءتها الى سمعة جهاز الامن الوطني وسمعة الاجهزة الامنية وزعزعة ثقة المواطن بالجهاز".وأعتبر جهاز الأمن الوطني، اليوم الأثنين، تصوير وبث عملية اعتقال مدير الجهاز في ميسان تصرفاً فردياً وخطأً في تنفيذ العملية.وكانت هيئة النزاهة اعلنت، اليوم الأثنين، عن اعتقال مـديـر الأمـن الـوطني في ميسان، متورطا بالفساد ، فيما بثت تصويراً لعملية الاعتقال.

واكد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان العملية التي قامت بها النزاهة بحث جهاز الامن الوطني العراقي غير لائقة بالجهاز ومجرد تشهير به، وكان من الافضل ان تكون بسرية وتوسيق بين الجهتين.

وتؤكد وكالة بغداد اليوم ان حق الرد مكفول لما ذكر اعلاه.

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