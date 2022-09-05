بيان من الأمن الوطني بشأن اغتيال ضابط في ميسان

2022/09/05 | 21:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أصدر جهاز الأمن الوطني، اليوم الاثنين، بياناً بشأن اغتيال ضابط في ميسان.

وقال إعلام الجهاز في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "جهاز الأمن الوطني العراقي ينعى فقيده ضابط الأمن ( قاسم داود سلمان ) الذي اُغتيل اليوم الإثنين الموافق 5/9/2022 أثناء مروره في محافظة ميسان، وإذ يؤكد الجهاز على متابعة الإجراءات التحقيقية للوقوف على اسباب الحادث ومعرفة الجناة وتقديمهم إلى القضاء"، متقدما "بأحر التعازي والمواساة لعائلة الفقيد الكريمة وذويه ومحبيه سائلين المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان".

وأضاف "ونعاهد شعبنا العراقي الكريم على أن يبقى جهاز الامن الوطني بضباطه ومنتسبيه العين الساهرة والسد المنيع لكل من يحاول المساس بأمن الوطن والمواطن".

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